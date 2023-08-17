В Центробанке опровергли сообщения, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила рассмотреть повышение ввозных пошлин, чтобы снизить спрос на импорт. Об этом сообщает РБК.

В ЦБ подчеркнули, что, наоборот, считают повышение импортных пошлин фактором, подогревающим инфляцию. Эта мера увеличивает цены и для потребителей, и для компаний, покупающих импортное оборудование, материалы и комплектующие.

Кроме того, подорожание импорта может спровоцировать и рост цен на отечественные товары-аналоги, отметили в Центробанке.

16 августа «Ведомости» сообщили, что Набиуллина предложила подумать о повышении ввозных пошлин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам источников газеты, глава ЦБ отметила, что именно спрос на импорт стал одной из причин ослабления рубля.