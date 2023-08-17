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Подсчитаны ежегодные траты британцев на энергию

Высокие счета на энергию и строгие правила, которые замедляют строительство ветряных электростанций, привели к тому, что жители Великобритании ежегодно лишаются по 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование британской некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Подсчитаны ежегодные траты британцев на энергию
© unsplash

В документе говорится, что государственный аукцион для строительства новых офшорных ветряных электростанций, который должен завершиться в следующем месяце, вероятно, приведет к реализации лишь ряда проектов в связи с правилами министерства финансов.

И это, как отмечается, «оставит британцев, оплачивающих счета, в худшем положении из-за потери 1,5 миллиарда фунтов ежегодно».

Ранее управление финансового надзора Великобритании сообщило об увеличении числа британцев, которые испытывают серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ.

Отмечалось, что оно возросло с 7,8 миллионов человек в прошлом мае до 10,9 миллионов в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.

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