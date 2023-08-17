Подсчитаны ежегодные траты британцев на энергию

Высокие счета на энергию и строгие правила, которые замедляют строительство ветряных электростанций, привели к тому, что жители Великобритании ежегодно лишаются по 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование британской некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

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В документе говорится, что государственный аукцион для строительства новых офшорных ветряных электростанций, который должен завершиться в следующем месяце, вероятно, приведет к реализации лишь ряда проектов в связи с правилами министерства финансов.

И это, как отмечается, «оставит британцев, оплачивающих счета, в худшем положении из-за потери 1,5 миллиарда фунтов ежегодно».

Ранее управление финансового надзора Великобритании сообщило об увеличении числа британцев, которые испытывают серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ.