Абхазия с 2008 года получила от России более 110 млрд рублей

Более 110 млрд рублей поступило с 2008 года в Абхазию из России в рамках межгосударственной помощи. Об этом сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на встрече со студентами, участниками платформы "Будущее Абхазии", сообщает Медиацентр МИД Абхазии.