Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в юрисдикцию России
Президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в юрисдикцию страны до 30 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что таким образом власти страны планируют вернуть утраченный контроль над российскими компаниями.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей... ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована», – сказано в перечне поручений.
Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил закрепить в законе понятие «креативная экономика».