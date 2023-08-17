Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в юрисдикцию России

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей... ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована», – сказано в перечне поручений.