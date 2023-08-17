СМИ: торгово-экономические отношения с Россией «раскололи» Запад
Нежелание разрывать торгово-экономические отношения с Россией раскалывает Европу, что играет на руку Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Telegraph.
В издании указали, что больше 50% компаний Европы, которые работали в РФ еще до начал СВО, после ее начала не стали сворачивать свою деятельность на территории страны.
«Это сыграло на руку Кремлю и создало благодатную почву для обострения разногласий внутри западного альянса», — отметили в The Telegraph.
Кроме того данная ситуация подрывает эффективность международных санкций и демонстрируют заинтересованность европейских элит во взаимодействии с Москвой, а не оказании помощи Киеву, считают в издании.
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