Россия может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию

СМИ: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию
Бразилия наращивает импорт российских нефтепродуктов. В августе объем поставок вырастет до 235 тысяч баррелей в день, пишет Bloomberg.
«Бразилия жрет российское топливо как никогда», - уточнил автор статьи.
По его данным, в августе объем импорта увеличится на 25% по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день, что намного превышает уровень поставок из США.
Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении значительного времени были основным поставщиком углеводородов в Бразилию.
Эксперт заметил, что после введения санкций Бразилия стала вторым после Турции покупателем российского дизельного топлива.
Главный нефтяной аналитик компании Kpler Виктор Катона пояснил, что латиноамериканская страна является крупнейшим рынком в Латинской Америке. Он добавил, что на фоне этого Россия нацелена на поставки нефти и нефтепродуктов в Бразилию.