Россия может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию

Бразилия наращивает импорт российских нефтепродуктов. В августе объем поставок вырастет до 235 тысяч баррелей в день, пишет Bloomberg.

«Бразилия жрет российское топливо как никогда», - уточнил автор статьи.

По его данным, в августе объем импорта увеличится на 25% по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день, что намного превышает уровень поставок из США.

Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении значительного времени были основным поставщиком углеводородов в Бразилию.

Эксперт заметил, что после введения санкций Бразилия стала вторым после Турции покупателем российского дизельного топлива.