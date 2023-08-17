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СМИ: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию

Бразилия наращивает импорт российских нефтепродуктов. В августе объем поставок вырастет до 235 тысяч баррелей в день, пишет Bloomberg.

Россия может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию
© РИА Новости

«Бразилия жрет российское топливо как никогда», - уточнил автор статьи.

По его данным, в августе объем импорта увеличится на 25% по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день, что намного превышает уровень поставок из США.

Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении значительного времени были основным поставщиком углеводородов в Бразилию.

Эксперт заметил, что после введения санкций Бразилия стала вторым после Турции покупателем российского дизельного топлива.

Главный нефтяной аналитик компании Kpler Виктор Катона пояснил, что латиноамериканская страна является крупнейшим рынком в Латинской Америке. Он добавил, что на фоне этого Россия нацелена на поставки нефти и нефтепродуктов в Бразилию.

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