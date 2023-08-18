Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка
Ставки по банковским депозитам в российских кредитных учреждениях пошли вверх на фоне роста ключевой ставки Центробанка, сообщает РИА Новости.
При этом показатель в 12% годовых им перейти пока не удалось. Так, «Сбербанк» объявил о повышении ставок по вкладам в рублях, максимальная теперь составляет 12%. С 17 августа клиенты ВТБ могут получить увеличенную доходность по всей линейке депозитов в рублях. Разместить средства можно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада.
О росте ставок объявили «Совкомбанк», «Россельхозбанк», банк «Уралсиб», «Альфа-банк» и другие финансовые учреждения. Некоторые из них предлагают сберегать под 12% годовых, однако «более выгодными», чем размер ключевой ставки, вклады не стали.
15 августа совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12%. Регулятор заявил, что это необходимо из-за ограничения рисков для ценовой стабильности.