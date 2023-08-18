Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка

При этом показатель в 12% годовых им перейти пока не удалось. Так, «Сбербанк» объявил о повышении ставок по вкладам в рублях, максимальная теперь составляет 12%. С 17 августа клиенты ВТБ могут получить увеличенную доходность по всей линейке депозитов в рублях. Разместить средства можно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада.