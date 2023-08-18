Эксперты сообщили о серьезных рисках для доллара

Турецкое экономическое издание Dünya сообщило о наличии рисков для доллара из-за изменений в денежно-кредитной политике США и вовлечения страны в ряд геополитических конфликтов.

В публикации говорится, что правительство США в течение многих лет имеет большой дефицит бюджета, что «вызывает опасения относительно инфляции и цены доллара».

Также в статье отмечается, что некоторые страны стали менее охотно использовать американскую валюту в связи с тем, что США участвовали в ряде геополитических конфликтов, включая войны в Ираке и Афганистане.

Также автор публикации делает акцент на том, что власти Китая продвигают использование национальной валюты – юаня.

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