Эксперты сообщили о серьезных рисках для доллара
Турецкое экономическое издание Dünya сообщило о наличии рисков для доллара из-за изменений в денежно-кредитной политике США и вовлечения страны в ряд геополитических конфликтов.
В публикации говорится, что правительство США в течение многих лет имеет большой дефицит бюджета, что «вызывает опасения относительно инфляции и цены доллара».
Также в статье отмечается, что некоторые страны стали менее охотно использовать американскую валюту в связи с тем, что США участвовали в ряде геополитических конфликтов, включая войны в Ираке и Афганистане.
Также автор публикации делает акцент на том, что власти Китая продвигают использование национальной валюты – юаня.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что
США используют доллар в качестве инструмента борьбы. Тем самым, как уточнил глава государства, доверие к валюте подрывается.