В Италии высказались об импорте российского газа

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил в интервью газете il Messaggero о сведении страной «почти к нулю» зависимости от поставок газа из России, передает агентство «Прайм».

Весной он отмечал, что доля поставок газа из РФ была сокращена Италией до 10%.

Пикетто-Фратин подчеркнул, что сейчас ждать следующей зимы можно с большим спокойствием, чем в 2022 году. По его словам, по большей части «это заслуга политики диверсификации, проводимой итальянским правительством».

«Сегодня в отношении Италии можно говорить о доведенной почти до нуля зависимости», — указал министр.

Он также прокомментировал ситуацию с диверсификацией поставок. Пикетто-Фратин указал на наличие у страны «широкого энергетического микса». Так, министр отметил, что Италии удалось наладить поставки по трубопроводам по различным маршрутам и увеличить долю СПГ, получаемого на морских терминалах.