Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 23 по 29 августа 2023 года включительно повысится до 4 тыс. 269,9 рубля против действующей сейчас ставки в размере 3 тыс. 712,8 рубля за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина на ячмень составит 860,3 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 439,6 рубля, пошлина на кукурузу будет повышена до 2 тыс. 495,2 рубля против 2 тыс. 175,1 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $235,4 за тонну, на ячмень - $174,3 за тонну, на кукурузу - $198,1 за тонну.