Идущий в Венгрию газ из РФ могут перенаправить на «Турецкий поток»

«Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту», — сказал Сийярто.