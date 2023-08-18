Идущий в Венгрию газ из РФ могут перенаправить на «Турецкий поток»
Объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, могут перенаправить на «Турецкий поток» в случае прекращения транзита после 2024 года. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».
По его словам, Будапешт вовремя принял меры по диверсификации источников и маршрутов для поставок газа в республику.
«Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту», — сказал Сийярто.
Он добавил, что соглашение РФ и Украины по транзиту газа истечет в 2024 году.
Ранее Сийярто заявил об отсутствии у Будапешта намерения прекратить поставки газа из России из-за отсутствия альтернатив.