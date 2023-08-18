Bild: Россия, Турция и Катар готовят «новую» зерновую сделку
Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение, которое заменит зерновую сделку. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
В распоряжении Bild якобы попали служебные записки между МИД России и Турции, передают argumenti.ru. Из документов следует, что готовится новое трехстороннее соглашение на смену черноморской инициативе. В его рамках Турция выступит в роли организатора, Катар — в роли спонсора.
По данным газеты, сделка может быть заключена уже 19—20 августа в Венгрии, куда был отправлен российский представитель — глава Татарстана Рустам Минниханов. Уточняется, что турецкая сторона также настаивает на том, что РФ должна возобновить прежнюю черноморскую инициативу.
Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что ее возобновление возможно лишь при выполнении определенных условий РФ. По словам президента России Владимира Путина, после прекращения сделки в мире выросли цены на зерно.