Россия, Турция и Катар готовят «новую» зерновую сделку

Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение, которое заменит зерновую сделку. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

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В распоряжении Bild якобы попали служебные записки между МИД России и Турции, передают argumenti.ru. Из документов следует, что готовится новое трехстороннее соглашение на смену черноморской инициативе. В его рамках Турция выступит в роли организатора, Катар — в роли спонсора.

По данным газеты, сделка может быть заключена уже 19—20 августа в Венгрии, куда был отправлен российский представитель — глава Татарстана Рустам Минниханов. Уточняется, что турецкая сторона также настаивает на том, что РФ должна возобновить прежнюю черноморскую инициативу.