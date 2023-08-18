Китай перевел больше половины внешнеторговых расчётов в юани

Доля доллара во внешнеторговых сделках Китая опустилась до исторического минимума, и теперь больше половины трансграничных расчётов Пекин проводит в юанях. Об этом свидетельствуют данные Государственного валютного управления КНР. По мнению экспертов, Китай стремится укрепить финансовую независимость и защитить себя от возможных угроз со стороны США. После того как Запад заблокировал половину золотовалютных резервов России, глобальное доверие к американской денежной единице было серьёзно подорвано, отмечают аналитики. На этом фоне всё больше стран сегодня начинают искать альтернативные способы расчётов друг с другом. Важными этапами в этом направлении специалисты считают возможное начало использования цифровых денег в торговле и создание единой валюты БРИКС.

© RT на русском

Китай перевёл больше половины трансграничных расчётов в юани и рекордно сократил объём операций в долларах. Такой вывод следует из материалов Государственного валютного управления КНР.

Видео дня

По данным ведомства, в июле 2023 года доля юаня в международных финансовых транзакциях Пекина достигла 50,2% — максимального уровня за всё время наблюдений. Между тем в долларах азиатская республика проводила лишь около 44% сделок, что стало историческим минимумом.

Примечательно, что ещё в 2010 году американская денежная единица занимала более 80% во внешнеторговых расчётах Китая. При этом собственную валюту КНР практически не использовала в товарообороте с другими странами.

Впрочем, по мере интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему доля юаня в трансграничных расчётах Пекина стала уверенно расти и в 2015-м перевалила за 30%. Тогда же Международный валютный фонд решил включить национальную валюту Китая в список резервных.

«Это знак признания прогресса, достигнутого китайскими властями за последние годы в реформировании своих валютной и финансовой систем. Продолжение и углубление этих усилий создадут более устойчивую международную валютно-финансовую систему, которая, в свою очередь, станет поддерживать рост и стабильность китайской и мировой экономики», — заявляла руководившая в тот момент МВФ Кристин Лагард.

В дальнейшем после непродолжительной паузы процесс отказа Китая от расчётов в долларах резко ускорился в 2018—2019 годах, когда США развязали с КНР торговую войну. Напомним, Вашингтон тогда обвинил азиатскую республику в незаконном получении американских технологий и резко поднял пошлины на ввозимые в Штаты китайские товары, а Пекин ввёл ответные меры.

Причём одновременно с уменьшением доли доллара в своих торговых расчётах Китай начал заметно выводить свои деньги из американских гособлигаций (трежерис). Об этом свидетельствуют отчёты Министерства финансов США.

Так, если ещё в конце 2018 года Китай хранил в казначейских бумагах больше $1,12 трлн и был крупнейшим держателем американского госдолга, то уже в 2019-м КНР сократила вложения до $1,07 трлн и уступила Японии место главного кредитора Соединённых Штатов. В дальнейшем Пекин продолжил сбрасывать гособлигации США, и к середине 2023-го объём китайских инвестиций в трежерис достиг $835,4 млрд — самого низкого уровня за последние 14 лет.

Снижение рисков

Активному переходу на расчёты в национальной валюте способствовало и укрепление торговых связей Китая с Россией. Таким мнением с RT поделился руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«В целом динамика, при которой Китай перевёл более половины своих торговых расчётов в юани, имеет свои корни в нескольких ключевых факторах. Один из них — это увеличение расчётов в национальной валюте за счёт расширения торговых операций по таким товарам, как нефть и газ. Это может быть связано с российским партнёрством, поскольку Пекин углубляет торговые отношения с Москвой, в том числе в энергетической сфере», — отметил Шнейдерман.

Более того, как полагает эксперт, введённые в 2022 году западные санкции в отношении Москвы лишь усилили желание Китая диверсифицировать свои торговые связи и укрепить финансовую независимость. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«В рамках санкционной политики Запад заморозил половину российских золотовалютных резервов, и данный прецедент показал всему миру, что ничьи сбережения в долларах и евро не находятся в безопасности. Именно после этого в мире начался активный процесс дедолларизации», — подчеркнул Чернов.

Как ранее отмечал в интервью RT министр финансов России Антон Силуанов, своими действиями Запад «обрубил сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В этих условиях постепенный отказ от транзакций в долларах и евро необходим для избежания возможных угроз в будущем, считает глава Минфина.

«Мы снижаем риски возможной блокировки тех денег, в которых проводим торговые расчёты. Раньше это были преимущественно доллары… Наряду с Россией и Китаем другие страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют», — отметил Силуанов.

На сегодняшний день Россия и Китай уже проводят в рублях и юанях более 80% взаимных торговых операций. По словам Владимира Чернова, КНР при этом уверенно наращивает платежи в нацвалютах с другими азиатскими государствами и странами Ближнего Востока, которые тоже заинтересованы в переходе на расчёты в собственных денежных единицах. Причём, как полагает Антон Силуанов, в дальнейшем в мире начнёт увеличиваться и доля сделок в цифровых валютах.

«Китай, например, уже запустил цифровой юань, а в России сейчас планируется запуск цифрового рубля. Эти валюты неподвластны никаким ограничениям и будут выступать таким же надёжным средством платежа, каким сегодня являются обычные рубли, юани и другие денежные знаки, в которых мы проводим платежи. То есть мир реагирует на происходящие изменения и выбирает те инструменты, в которых уверен. Это тенденция сегодняшнего дня», — подчеркнул министр.

Вредная привычка

Хотя Китай стремится расширить использование собственной валюты в торговле, доля юаня в международных расчётах пока остаётся относительно невысокой и составляет около 2,8%. При этом доллар всё ещё сохраняет лидирующие позиции и занимает больше 42%, свидетельствуют данные международной межбанковской системы SWIFT.

Аналогичную расстановку сил можно наблюдать и в структуре глобальных резервов. Согласно последним подсчётам МВФ, в марте 2023 года на китайскую валюту приходилось всего 2,6% мировых ЗВР, а на американскую — чуть больше 59%. Впрочем, ещё в начале 2000-х доля доллара была гораздо выше и достигала почти 73%.

«К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надёжные расчётные единицы уже начался. Понятно, что это тоже небыстрый процесс. Говорить, что завтра доллар будет никому не нужен, конечно, нельзя. Однако другие валюты сейчас расчищают это поле и занимают всё больше места», — отметил Антон Силуанов.

С учётом текущих тенденций одним из наиболее значимым событий для мирового финансового рынка может стать обсуждаемое в последнее время создание единой валюты БРИКС. Такую точку зрения в интервью RT выразил бывший исполнительный директор МВФ в Бразилии Пауло Ногейра Батиста-младший.