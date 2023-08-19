В России оценили вероятность возвращения курса биткоина к 30 тысячам долларов

Возвращение курса биткоина к 30 тысячам долларов возможно, однако в ближайшее время это маловероятно, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины падения криптовалюты, а также оценил вероятность ее подъема.

Ранее стоимость биткоина на бирке опустилась до 25 тысячи долларов, потеряв 8 процентов. Цена самой популярной падает уже третий день подряд.

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Причины падения

В отличие от национальных валют крипта не имеет под собой никакого экономического основания, она опирается исключительно на спрос и предложение, а также ожидания и доверие инвесторов, отметил Беляев.

«Биткоины и эфириумы рассматриваются многими людьми как один из инструментов, куда в тревожные времена нужно вкладывать деньги. Так повышают спрос на эти валюты, и цена на них растет. Сейчас ситуация успокоилась, значит, из этих биткоинов и эфириумов стараются уходить», — рассказал аналитик.

Он полагает, что до недавнего времени курс биткоина рос на фоне тревожных сообщений по поводу экономики США. А так как сейчас там нет особых проблем, нет и мотивов уходить из доллара и других американских инструментов в криптовалюту.

Поскольку повышены ставки практически во всех ведущих странах, инвестиции отвлекаются в эти инструменты, и меньший спрос идет на криптовалюту Михаил Беляев

Вернется ли биткоин к 30 тысячам

Курс биткоина может вырасти, если сложатся определенные условия, убежден аналитик. В частности, наступят тревожные времена, экономика какой-нибудь из ведущих стран станет менее стабильной, начнет падать курс американской валюты. В таком случае снова будет поток спроса на криптовалюты.

Однако, по мнению экономиста, в ближайшее время подобный сценарий не просматривается.

«Возвращение к 30 возможно, но вряд ли в ближайшее время. Чтобы прибавить обратно эти 5 тысяч, надо чтобы случилось что-то серьезное в экономике, что вызвало бы недоверие к существующим экономическим возможностям. Пока я не вижу, чтобы у Америки просматривались проблемы, во всяком случае в ближайший год. Они успешно используют операцию на Украине, через нее проводят накачку деньгами своего военно-промышленного комплекса, а военно-промышленный комплекс вытягивает для них всю остальную экономику», — поделился эксперт.