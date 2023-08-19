В США не исключили, что КНР попросит у Вашингтона помощи в экономике

Во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо китайские власти могут обратиться с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем. Об этом пишет издание Politico.

«Когда <…> Раймондо прибудет в Пекин с визитом на следующей неделе, она, вероятно, услышит беспрецедентную просьбу от Китая: «помогите нам с нашей экономикой», — уточнили в статье.

Авторы материала напомнили, что экономика КНР «сейчас испытывает трудности». По данным издания, лидеры двух стран — Джо Байден и Си Цзиньпин — пришли к мнению, что китайская экономика пришла в упадок: сокращаются иностранные инвестиции и экспорт, одновременно растет безработица среди молодежи.

В мае в КНР выразили обеспокоенность из-за экспортных ограничений США. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что не будут мириться с санкциями Китая против Micron.