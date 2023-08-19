Турция и РФ решили обсудить поставки продовольствия в страны Африки
Между Россией и Турцией идут консультации по вопросу о поставках продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара выступила с инициативой о переработке российского зерна и поставке его на африканский континент.
Источник отметил, что турецкая сторона постоянно поднимает этот вопрос на переговорах по международной повестке с российскими коллегами.
По словам собеседника агентства, инициатива о поставках продукции российских производителей через Турцию заинтересовала другие страны, они выразили готовность помочь с ее реализацией.
Напомним, что Россия 17 июля приостановила участие в зерновой сделке на фоне отсутствия прогресса в выполнении соглашения со стороны партнеров. В Москве заявили, что ни одно требование РФ за год не было выполнено.