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Турция и РФ решили обсудить поставки продовольствия в страны Африки

Между Россией и Турцией идут консультации по вопросу о поставках продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Турция и РФ решили обсудить поставки продовольствия в страны Африки
© РИА Новости

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара выступила с инициативой о переработке российского зерна и поставке его на африканский континент.

Источник отметил, что турецкая сторона постоянно поднимает этот вопрос на переговорах по международной повестке с российскими коллегами.

По словам собеседника агентства, инициатива о поставках продукции российских производителей через Турцию заинтересовала другие страны, они выразили готовность помочь с ее реализацией.

Напомним, что Россия 17 июля приостановила участие в зерновой сделке на фоне отсутствия прогресса в выполнении соглашения со стороны партнеров. В Москве заявили, что ни одно требование РФ за год не было выполнено.

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