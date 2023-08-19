В Турции рассказали о сложностях вступления в БРИКС

В Турции рассказали, почему развивающимся государствам непросто стать членом БРИКС. О сложностях на пути к вступлению в блок поведала турецкая газета Evrensel, сообщает «Прайм».

Президент Турции участвовал в саммите организации в 2018 году. Российский лидер Владимир Путин тогда сказал, что страна может присоединиться к БРИКС в 2022 году.

Но пока у Анкары нет институциональной программы для вступления в альянс. Турция заявляет, что хочет вступить «во все азиатские международные союзы». Например, ШОС для Анкары может быть приоритетнее БРИКС.

Evrensel пишет, что с 2011 года БРИКС не приняли в свои ряды ни одну страну, хотя 22 страны желают присоединиться к объединению. Это желание понятно, поскольку совокупный валовый продукт БРИКС превышает ВВП стран G7.

Также впечатляющ и рост экономики стран альянса. В 2012-2022 годы ВВП Китая вырос на 176%, Индии – на 110%, России - на 60%, Бразилии – на 47% и ЮАР на 41%.

Москва, Дели и Пекин хотят допустить в союз другие страны. России это нужно для работы в условиях антироссийских санкций. Индия хочет препятствовать экономическому росту КНР.

Но Бразилия и ЮАР не согласны расширять БРИКС. Они опасаются, что присоединение конкурентов из Южной Америки, Африки и с Ближнего Востока повлечет региональный кризис.