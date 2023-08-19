В Румынии рассказали о ситуации с наполнением газохранилищ

Газовые хранилища Румынии в настоящий момент заполнены больше, чем на 80% и это значение является рекордным объемом резерва газа для августа, утверждает министр энергетики страны Себастьян Бурдужа. Об этом сообщает РИА Новости.

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«На данный момент у нас запас почти 83%, а к 1 сентября, согласно обязательству перед Еврокомиссией, мы должны превысить 90%...», — добавил глава румынского Минэнерго.

По словам Бурдужа, сейчас у Румынии исторический рекорд резерва газа и это почти на 580 млн куб. м. больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Подчеркивается, что общие запасы газа составляют примерно 2,6 млрд куб. м.

«Поэтому мой очень четкий посыл всем румынам: сохраняйте спокойствие, потому что зимой вы не будете дрожать от холода», — заключил министр энергетики Румынии.