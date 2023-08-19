Минфин рассказал, сколько продлится приостановка налоговых соглашений

Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы. Об этом пишет пресс-служба Минфина РФ на официальном сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что публикация является ответом на обращение Соединенного Королевства об отмене приостановки статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» от 1994 года.

В Минфине заметили, что западные государства с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России.

8 августа 2023 года на этом фоне был принят указ президента России Владимира Путина, согласному которому приостанавливалось действие отдельных положений международных налоговых договоров России с недружественными странами.

Частичная приостановка налоговых соглашений, предусмотренная указом, будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы, подчеркнули в пресс-службе.