Минфин рассказал, сколько продлится приостановка налоговых соглашений
Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы. Об этом пишет пресс-служба Минфина РФ на официальном сайте ведомства.
В ведомстве уточнили, что публикация является ответом на обращение Соединенного Королевства об отмене приостановки статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» от 1994 года.
В Минфине заметили, что западные государства с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России.
8 августа 2023 года на этом фоне был принят указ президента России Владимира Путина, согласному которому приостанавливалось действие отдельных положений международных налоговых договоров России с недружественными странами.
Частичная приостановка налоговых соглашений, предусмотренная указом, будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы, подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что Венская конвенция о праве международных договоров допускает такую форму, как приостановка соглашений, в том числе их отдельных положений, если права другой страны были нарушены.