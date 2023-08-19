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Армения впервые с 2003 года зафиксировала торговый профицит с Россией

Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные армянской таможни.

Армения впервые с 2003 года зафиксировала торговый профицит с Россией
© РИА Новости

Отмечается, что ранее в торговых отношениях с Россией фиксировался дефицит. Так, в 2004 году он достигал $45 млн, в 2022 - $596 млн.

По данным агентства, за первые шесть месяцев текущего года, поставки товаров выросли до $1,68 млрд, в то время как импорт товаров из России был осуществлен на общую сумму в $1,5 млрд.

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В списке основных торговых партнеров Армении Россия занимает первое место. На втором - ОАЭ ($782 млн), на третьем - Китай ($655 млн).

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