Минфин раскрыл условие для возобновления налогового соглашения с Британией

Министерство финансов России раскрыло условия, при которых страна будет готова возобновить налоговые отношения с недружественными странами, в том числе с Великобританией, власти которой захотели отменить приостановку действия некоторых статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения» от 1994 года. Отмечается, что для этого им необходимо восстановить права Москвы, сообщается на сайте ведомства.

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«В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке», — заявили в Минфине.

Ведомство подчеркнуло, что с 2022 года западные государства ввели большое количество односторонних санкций в отношении Москвы, а также перестали выполнять ряд положений налоговых соглашений. Министерство добавило, что, согласно Венской конвенции о праве международных договоров, они могут быть приостановлены в случае нарушения прав одной из сторон.