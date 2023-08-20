Аналитик оценил потенциал банка БРИКС выпустить единую валюту

Новый банк развития, созданный группой БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может приступить к выпуску единой цифровой валюты, сообщил CNN Brasil глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану.

По его словам, для этого будет необходимо несколько лет. Единая цифровая валюта БРИКС возможна, если банк выпустит ее и станет ее регулятором. Как считает эксперт, проект может быть реализован поэтапно. Ожидается, что на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет.

Этот процесс должен начаться на саммите в Йоханнесбурге. Касиану указал, что доллар уже не так безопасен, как раньше, что делает момент подходящим для начала разговора о новых способах поддержки международных переговоров.

«Мы находимся в крупнейшем американском кризисе в истории, это кризис фундаментальных факторов, с понижением рейтинга кредитными агентствами и фундаментальными факторами, которые контролируют доллар», — отметил эксперт.