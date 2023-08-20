$93.40-0.34101.48-0.70

Аналитик оценил потенциал банка БРИКС выпустить единую валюту

Новый банк развития, созданный группой БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может приступить к выпуску единой цифровой валюты, сообщил CNN Brasil глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану.

Аналитик оценил потенциал банка БРИКС выпустить единую валюту
© ТАСС

По его словам, для этого будет необходимо несколько лет. Единая цифровая валюта БРИКС возможна, если банк выпустит ее и станет ее регулятором. Как считает эксперт, проект может быть реализован поэтапно. Ожидается, что на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет.

Этот процесс должен начаться на саммите в Йоханнесбурге. Касиану указал, что доллар уже не так безопасен, как раньше, что делает момент подходящим для начала разговора о новых способах поддержки международных переговоров.

«Мы находимся в крупнейшем американском кризисе в истории, это кризис фундаментальных факторов, с понижением рейтинга кредитными агентствами и фундаментальными факторами, которые контролируют доллар», — отметил эксперт.

Милена Араужо, аналитик Nexgen, также ожидает, что это мероприятие положит начало конкретному плану реализации этого предложения.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости