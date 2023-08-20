В Херсонской области сообщили о расширении экономических связей с регионами РФ
Херсонская область расширила экономические связи с другими регионами России. Об этом рассказал врио губернатора Владимир Сальдо, передает ТАСС.
«Мы начали активную работу над расширением экономических связей, в том числе и в промышленных отраслях», - сказал он.
По словам Сальдо, самые тесные отношения сложились с Крымом, Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, ДНР.
Есть поставки и из более отдаленных регионов.
В область поставляют промышленную и потребительскую продукцию, включая продовольственную.
Из Херсонской области поступают значительные объемы сельскохозяйственной и рыбной продукции.
Ранее в Херсонской области запретили использование любых беспилотников. Запрет действует до особого распоряжения.
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