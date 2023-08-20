Идея Sputnik по поставкам зерна бедным странам вошла в документ БРИКС
Поставки продовольствия беднейшим странам будут объективно и полноценно освещать СМИ из государств БРИКС. Такой пункт включен в итоговый документ медиафорума БРИКС, сообщает РИА Новости.
Идея была предложена агентством Sputnik. Ее документально закрепили на медиафоруме, состоявшемся в воскресенье в Йоханнесбурге.
«Обеспечивая своевременное и точное информирование общества, СМИ стран БРИКС должны вносить совместный вклад в уменьшение ущерба наиболее уязвимым участникам и глобальной продовольственной безопасности», - сказано в итоговом документе медиафорума БРИКС.
В частности, будут освещаться вопросы ценообразования и цепочек поставок.
На саммите «Россия – Африка» в Петербурге президент РФ Владимир Путин объявил о готовности безвозмездно поставить шести странам Африки (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее) по 25-50 тысяч тонн зерна.
Кроме того, РФ заявила о безвозмездной передаче минеральных удобрений беднейшим странам. Однако они остаются заблокированными в европейских портах. Из 262 тысяч тонн пока удалось доставить только 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению.