Идея Sputnik по поставкам зерна бедным странам вошла в документ БРИКС

Поставки продовольствия беднейшим странам будут объективно и полноценно освещать СМИ из государств БРИКС. Такой пункт включен в итоговый документ медиафорума БРИКС, сообщает РИА Новости.

Идея была предложена агентством Sputnik. Ее документально закрепили на медиафоруме, состоявшемся в воскресенье в Йоханнесбурге.

«Обеспечивая своевременное и точное информирование общества, СМИ стран БРИКС должны вносить совместный вклад в уменьшение ущерба наиболее уязвимым участникам и глобальной продовольственной безопасности», - сказано в итоговом документе медиафорума БРИКС.

В частности, будут освещаться вопросы ценообразования и цепочек поставок.

На саммите «Россия – Африка» в Петербурге президент РФ Владимир Путин объявил о готовности безвозмездно поставить шести странам Африки (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее) по 25-50 тысяч тонн зерна.