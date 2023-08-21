В России образовался дефицит рабочей силы

В большинстве регионов России существует серьезная нехватка рабочих кадров, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Анализ объявлений на сайте HeadHunter (HH) выявил, что количество вакансий летом 2023 года увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако количество резюме увеличилось всего на 15%.

По мнению автора исследования, генерального директора центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрия Порочкина, это говорит о том, что формируется «рынок соискателя», на котором предложение рабочих кадров значительно меньше спроса на них.

В сфере продаж разница между долей вакансий и долей резюме составляет 5,6 процентных пункта (22,6% против 17%). В розничной торговле эта разница равна 4,8 п.п. (10,9% против 6,1%), а в транспортной отрасли — 2,3 п.п. (13% против 10,7%).

По словам Порочкина, во всех ключевых областях, таких как продажи, торговля, транспорт, строительство и производство, спрос на рабочую силу превышает предложение.

Однако есть исключения. В Москве и Московской области, а также на Северном Кавказе количество соискателей немного больше, чем вакансий. Особенно ощутима нехватка рабочих кадров в Центральной России, если не учитывать столицу и Подмосковье.