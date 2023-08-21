В Запорожье решили использовать опыт СССР для развития экономики
Руководство Запорожской области планирует развивать экономику региона на основании удачных советских практик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу развития региона.
В документе идет речь о новой, рассчитанной на ближайшие десять лет модели, в которую будет заложено государственно-частное партнерство.
Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти следуют указаниям президента РФ Владимира Путина по «сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите граждан».
По словам Балицкого, в регионе решили использовать «лучшие практики советского опыта, когда экономика росла на 15 процентов в год» и совместили их с рыночной моделью.
«Применили в «боевых» условиях Запорожской области и получили конкретный результат», - заявил он.
Министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов ранее сообщили, что Крым и Запорожье организуют совместное производство сельхозтехники. В первую очередь планируется организовать ремонт сельхозтехники в области, затем - создание производства комбайнов.
Регионы также подписали меморандумы о сотрудничестве во всех сферах жизнедеятельности.