«Ведомости»: власти не будут менять бюджетное правило
У российских властей нет планов по отказу от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог привести к возникновению эффекта саморазогрева национальный валюты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.
Банк России ранее сообщил, что не будет производить до конца 2023 года закупку валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы в связи с ослаблением рубля. И этим решением де-факто приостановилось действие бюджетного правила в текущем году.
После принятых в стране мер эксперты начали активно обсуждать вопрос корректировок правила.
Новая модель бюджетного правила полноценно начала действовать в 2023 году. Речь идет о закупках валюты в резервы на нефтегазовые доходы в случае их превышения над номинальным целевым или базовым уровнем – 8 трлн рублей на весь год.
Отмечается, что в стране при ослаблении национальной валюты рублевые доходы от экспорта повышаются. Но по правилу властям нужно было закупать в резервы валюту, а эта ситуация оказывает давление на курс.
«Подобным образом правило в период ослабления рубля дополнительно усугубляло его позиции», - говорится в публикации.
Ранее Центробанк сообщил, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.