«Ведомости»: власти не будут менять бюджетное правило

У российских властей нет планов по отказу от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог привести к возникновению эффекта саморазогрева национальный валюты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Банк России ранее сообщил, что не будет производить до конца 2023 года закупку валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы в связи с ослаблением рубля. И этим решением де-факто приостановилось действие бюджетного правила в текущем году.

После принятых в стране мер эксперты начали активно обсуждать вопрос корректировок правила.

Новая модель бюджетного правила полноценно начала действовать в 2023 году. Речь идет о закупках валюты в резервы на нефтегазовые доходы в случае их превышения над номинальным целевым или базовым уровнем – 8 трлн рублей на весь год.

Отмечается, что в стране при ослаблении национальной валюты рублевые доходы от экспорта повышаются. Но по правилу властям нужно было закупать в резервы валюту, а эта ситуация оказывает давление на курс.

«Подобным образом правило в период ослабления рубля дополнительно усугубляло его позиции», - говорится в публикации.