В АСЕАН предложили новый маршрут для поставок российского зерна

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок в регион сельхозпродукции из России через Индию и Китай. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан, пишет издание Detik.

«Мы обсудили реализацию торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН с Россией <…>, поставки сельскохозяйственной продукции из России в АСЕАН», — отметил глава ведомства.

Хасан обратил внимание на возможности импорта российской пшеницы из Китая и Индии. Он подчеркнул, что для упрощения поставок нужно использовать торговые пути через Индию или Китай.

По словам Хасана, в регионе не наблюдается нехватка пшеницы и возможны поставки и из других стран, таких, как Канада, Австралия и США.