В Венгрии стартовал основной этап строительства АЭС "Пакш-2"

"21 августа 2023 года генеральный подрядчик проекта АЭС "Пакш-2" АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+. Подрядчиком - венгерской компанией "Duna Aszfalt Kft" - начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим 6-м блоком. А компания Bauer Magyarorsz g Kft приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства", - говорится в распространенном сообщении.

Выемка грунта в котловане под будущим блоком №6 до 5 м предполагает удаление около 1 млн куб. м грунта. Работу планируется завершить до осени 2023 года.

Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС "Пакш-2" - Paks II. Nuclear Power Plant Ltd выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства. Полученное разрешение о переходе к работам второго этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования как на российских предприятиях, так и на предприятиях - партнерах Росатома.