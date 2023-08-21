Экспорт топлива из России упал

Продажи российских нефтепродуктов в августе сократились на фоне снижения переработки и роста цен выше установленных странами G7 предельных значений. Об этом со ссылкой на данные Vortexa сообщает Bloomberg.

Экспорт основных видов топлива, включая дизель, мазут и нафту, снизился за первые 12 дней августа, так как повышение цен выше потолка создало сложности для трейдеров со страхованием и перевозкой таких грузов. Он составил около 2,29 миллиона баррелей в день, что является самым низким среднесуточным показателем с октября. Это на 14 процентов меньше июльского показателя, когда объемы достигли трехмесячного максимума.

Так, поставки дизельного топлива и газойля в августе сократились до 1,04 миллиона баррелей в день, что на 11 процентов ниже среднего показателя за июль. Основным покупателем российского дизеля остается Турция, также нарастили поставки Ливия и Тунис. Экспорт нафты упал до 351 тысячи баррелей в день (около 15 процентов от всего российского экспорта топлива).

Экспорт бензина рухнул почти вдвое, до 58 тысяч баррелей в день, в то же время отгрузки авиакеросина увеличились до трехмесячного максимума — почти 50 тысяч баррелей в день. Поставки мазута упали до самого низкого уровня с июня 2022 года — около 680 тысяч баррелей в день.

Агентство уточняет, что данные об объемах экспорта могут измениться по мере поступления в пункт назначения грузов до конца месяца.