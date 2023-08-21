Эксперт высказался об оплате пропущенного 1 сентября рабочего времени

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал инициативу о введении оплаты работникам пропущенного рабочего времени в связи с участием в школьной линейке 1 сентября. Так, по его словам, мера повлечет за собой падение производительности труда и нарушение графиков работы, передает агентство «Прайм».

С таким предложением ранее выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он обратился с соответствующей инициативой к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Эксперт усомнился в том, что правительство поддержит эту идею.

По его мнению, есть риск того, что такая мера приведет к дискриминации работников с детьми и проблемам с трудоустройством.

Специалист счел нелогичной инициативу по предоставлению родителям младшеклассников возможности участвовать в школьных линейках без вычета пропущенного рабочего времени из зарплаты.

«В этой логике можно требовать от него (работодателя — прим. ред.) и оплаты празднования дней рождения детей, и посещение фестивалей, конкурсов и многое другое», — указал собеседник.