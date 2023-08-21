Эксперт предупредил о зимних «форс-мажорах» с поставками газа в Европу
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач допустил, что зимой Европа столкнется с «форс-мажорами» в поставках газа. Об этом сообщает «Абзац».
Эксперт рассказал, что благодаря прошлой теплой зиме отопительный сезон в Европе завершился с заполненными на 60 процентов подземными хранилищами газа (ПГХ). За весну и лето европейские ПГХ заполнили на 90 процентов на фоне низкого спроса в промышленном секторе.
В то же время Гривач подчеркнул, что у европейской энергосистемы нет запаса прочности.
«ПХГ не резиновые, и отопительный сезон Европа начнет с такими же запасами, как и в прошлом году. Если зима будет холодной, то могут быть проблемы, форс-мажоры с поставками», - заявил эксперт.
В Ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Германии ранее заявили, что ситуация с запасами «развивается положительно» и хранилища заполнены почти на 90 процентов, но холодная зима способна поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.
В INES подчеркнули, что для скорейшего обеспечения поставок необходимы дополнительные терминалы СПГ, емкости для хранения или трубопроводные соединения;
В ассоциации прогнозируют, что к началу 2027 года Германия все еще будет сталкиваться с серьезной нехваткой газа, если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру.