Эксперт предупредил о зимних «форс-мажорах» с поставками газа в Европу

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач допустил, что зимой Европа столкнется с «форс-мажорами» в поставках газа. Об этом сообщает «Абзац».

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Эксперт рассказал, что благодаря прошлой теплой зиме отопительный сезон в Европе завершился с заполненными на 60 процентов подземными хранилищами газа (ПГХ). За весну и лето европейские ПГХ заполнили на 90 процентов на фоне низкого спроса в промышленном секторе.

В то же время Гривач подчеркнул, что у европейской энергосистемы нет запаса прочности.

«ПХГ не резиновые, и отопительный сезон Европа начнет с такими же запасами, как и в прошлом году. Если зима будет холодной, то могут быть проблемы, форс-мажоры с поставками», - заявил эксперт.

В Ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Германии ранее заявили, что ситуация с запасами «развивается положительно» и хранилища заполнены почти на 90 процентов, но холодная зима способна поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

В INES подчеркнули, что для скорейшего обеспечения поставок необходимы дополнительные терминалы СПГ, емкости для хранения или трубопроводные соединения;