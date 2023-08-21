Бундесбанк спрогнозировал продолжение экономической стагнации Германии

Экономика Германии продолжит стагнировать в третьем квартале текущего года. Такая оценка содержится в ежемесячном отчете Федерального банка ФРГ (Бундесбанка), опубликованном на сайте финансового института.

В документе сообщается, что "в третьем квартале 2023 года объем производства в Германии, вероятно, снова останется практически неизменным". Согласно прогнозу банка, слабый спрос из-за рубежа продолжит оказывать влияние на показатели промышленности. Высокие затраты на финансирование, как полагают эксперты регулятора, будут негативным образом сказываться на инвестиционном климате страны и снижать спрос в сфере строительства. В то же время потребление частично восстановится на фоне снижения темпов инфляции за счет стабильной занятости и роста заработной платы.

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Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители. По ее словам, многие предложения германских властей по оживлению экономической конъюнктуры страны основываются на предпосылке, что ФРГ "просто испытывает общий экономический спад". Фахими считает, что причина экономических проблем Германии "более конкретная" и в значительной степени сводится к высоким ценам на электроэнергию.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в конце июля, что ВВП республики во втором квартале текущего года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В первом квартале этого года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.