Эксперты прогнозируют хороший урожай риса в России

Согласно материалам некоммерческого партнёрства «Южный рисовый союз», в России ожидается хороший урожай риса осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что сбор урожая риса начнётся в первой или второй декаде сентября.

«Прогноз урожайности риса при сохранении стабильной агрометеорологической обстановки в период налива зерна и уборки – благоприятный. Начало уборки в текущем году планируется на первую-вторую декаду сентября», – сообщил источник.

Смотр урожая на рисовой оросительной системе Краснодарского края осуществлялся с 8 по 11 августа. В нём участвовало министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а также подведомственные учреждения и «Южный рисовый союз». Всего было осмотрено 27 рисосеющих предприятий.