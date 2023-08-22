В Минэнерго заявили о сложностях поставок топлива на юг России

В Минэнерго сообщили, что появились сложности с ритмичностью поставок топлива в нефтебазы на юг России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, причина этому — высокая загруженность железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Кроме того, на штабе Минэнерго России были достигнуты договоренности с «Российскими железными дорогами» (РЖД) и нефтяными компаниями по точечному решению проблем, исходя из безусловного приоритета обеспечения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур.

В июле ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре спрос на бензин в России снизится, и это повлечет ослабление проблем на внутреннем рынке топлива. Он допустил прекращение роста цен на бензин как на бирже, так и на заправках.