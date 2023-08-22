Минэнерго рекомендовало нефтяникам сдерживать цены на дизель

Министерство энергетики порекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах страны в связи с проблемами с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах. Об этом сообщает ТАСС.

«Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны», — пояснили представители министерства.

Подчеркивается, что обеспечение топливом агропромышленного комплекса страны сейчас взято на особый контроль штаба ведомства.

Также в министерстве обратили внимание, что в настоящий момент наблюдаются сложности с ритмичностью поставок на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении из-за туристического сезона.