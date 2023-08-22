Мировым ценам на лук спрогнозировали резкий рост из-за плохой погоды

Мировые цены на лук вырастут из-за плохой погоды в Индии. Из-за проливных дождей урожай на складах был уничтожен, что привело к подорожанию, сообщает CNBC.

В субботу, 19 августа, Министерство финансов Индии объявило о введении 40-процентной экспортной пошлины после того, как розничные цены на лук резко увеличились на 20 процентов, до уровня в 30,72 рупии (37 центов) по сравнению с 20,44 рупии в прошлом году. Новый налог, объявленный в субботу, призван обеспечить доступность на внутреннем рынке и снизить инфляцию, он будет действовать до конца года, заявили в ведомстве.

«Обильные осадки в июле 2023 года в ключевых регионах-производителях лука Махараштре и Карнатаке привели к повреждению урожая лука на складах», — объяснил решение директор по исследованиям дочерней компании S&P, индийской CRISIL Market Intelligence and Analytics Пушан Шарма.

По его прогнозам, инцидент приведет к росту мировых цен на овощ. Однако это продлится недолго — до октября, когда на рынок поступят новые партии лука, добавил эксперт.

Индия является крупнейшим в мире экспортером лука, на ее долю приходится более 12 процентов мировой торговли. Основными рынками сбыта страны являются Бангладеш, Малайзия, Шри-Ланка и некоторые регионы Ближнего Востока.

Аномальная жара в июне, за которой последовали муссонные дожди, нанесла ущерб урожаю овощей в северной Индии. Проливные дожди и внезапная блокада автомагистралей из-за оползней осложнили поставки, что уже привело к резкому росту цен на томаты — они подорожали на 445 процентов. В росте цен на овощи увидели угрозу протестов, что заставило власти принять ограничительные меры.