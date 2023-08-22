Египет открыл новое месторождение нефти

Министерство нефти Египта объявило об открытии нового месторождения в Суэцком заливе с первоначальным объемом добычи свыше 2,5 тыс. б/с. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).