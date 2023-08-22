Зеленский заявил о необходимости доступа агропродукции с Украины в ЕС

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза, - приводит его слова сайт президента страны. - Ожидаю, что 15 сентября любые ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты".

"Ожидаем положительной оценки в отчете в рамках пакета расширения в октябре и решения государств - членов ЕС относительно начала в 2023 году переговоров Украины о членстве в Евросоюзе", - отметил он.

Пять восточноевропейских стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) столкнулись осенью прошлого года с острой проблемой затоваривания своих рынков украинским зерном, в результате чего закупочные цены упали до опасного для местных фермеров уровня. Попытки Еврокомиссии урегулировать проблему путем выделения фермерам этих стран экстренной помощи в €100 млн результата не дали. С конца марта этого года эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию, разрешив только транзит. Еврокомиссия пыталась протестовать, назвав это нарушением норм единого рынка ЕС, однако под давлением аграрного лобби была вынуждена утвердить эти ограничения на период с 2 мая по 2 июля, а затем продлить их до 15 сентября.