В Минторговли ЮАР оценили роль БРИКС для мировой экономики
Заместитель генерального директора министерства торговли, индустрии и конкуренции ЮАР Лерато Матабоге заявила, что БРИКС играет решающую роль для мировой экономики. Об этом сообщает «Прайм».
«Страны БРИКС в совокупности представляют 40% населения планеты. <...> На их долю приходится 27% мирового ВВП, они охватывают 30% от оборота мировой торговли. Так что я не думаю, что этот блок можно игнорировать. Он играет довольно важную и решающую роль», – заявила она.
Метаборге также подчеркнула, что сотрудничество с БРИКС уже принесло ЮАР объективную выгоду. Согласно её словам, торговые показатели объединения заметно выросли за последнее время.
Ранее в ЮАР начал работу саммит БРИКС.
Рамблер: главные новости