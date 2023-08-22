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В Минторговли ЮАР оценили роль БРИКС для мировой экономики

Заместитель генерального директора министерства торговли, индустрии и конкуренции ЮАР Лерато Матабоге заявила, что БРИКС играет решающую роль для мировой экономики. Об этом сообщает «Прайм».

В Минторговли ЮАР оценили роль БРИКС для мировой экономики
© globallookpress.com

«Страны БРИКС в совокупности представляют 40% населения планеты. <...> На их долю приходится 27% мирового ВВП, они охватывают 30% от оборота мировой торговли. Так что я не думаю, что этот блок можно игнорировать. Он играет довольно важную и решающую роль», – заявила она.

Метаборге также подчеркнула, что сотрудничество с БРИКС уже принесло ЮАР объективную выгоду. Согласно её словам, торговые показатели объединения заметно выросли за последнее время.

Ранее в ЮАР начал работу саммит БРИКС.

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