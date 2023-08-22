В Минторговли ЮАР оценили роль БРИКС для мировой экономики

«Страны БРИКС в совокупности представляют 40% населения планеты. <...> На их долю приходится 27% мирового ВВП, они охватывают 30% от оборота мировой торговли. Так что я не думаю, что этот блок можно игнорировать. Он играет довольно важную и решающую роль», – заявила она.