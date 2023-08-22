СМИl: БРИКС ‒ это потенциальная угроза для ФРГ

Что значит для ФРГ укрепление БРИКС? Экономический подъем объединения несет для Берлина потенциальные угрозы, считает журналист Tagesspiegel. Германия до сих пор относилась к странам объединения со смесью высокомерия, невежества и чванства. Она игнорировала их экономическое значение, считая их просто развивающимися рынками. Вместо того, чтобы относиться к Бразилии и другим странам как к партнерам на равных, Германия и ЕС желали навязать свои собственные идеи о том, как бороться за сохранение тропических лесов и навязывали климатическую политику. Пока Евросоюз (во главе с Германией) столь же экономически силен, как США и Китай. Но, очевидно, что рядом с этими гигантами третий лишний.