СМИl: БРИКС ‒ это потенциальная угроза для ФРГ

Tagesspiegel: БРИКС ‒ это потенциальная угроза для ФРГ
Пять стран БРИКС, проводящих в Южной Африке свой XV саммит, хотят изменить глобальный порядок, являющийся основой экономического успеха и процветания ФРГ и основой доминирования Запада на планете. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР «хотят быть на солнечной стороне жизни и управлять властью», пишет обозреватель издания Кристоф фон Маршалл. По его мнению, БРИКС намерена «заменить G7 в качестве наблюдательного совета Земли».
Экономически БРИКС, признает фон Маршалл, близок к своей цели. Имея долю в 31,5% мировой экономики, он недавно обогнал G7 (30,7%), если сравнить валовой внутренний продукт (ВВП) с точки зрения покупательной способности. Эти новые цифры должны были стать тревожным звонком для Германии. В 2002 году соотношение составляло 42 к 19%, а в 2012 году оно составляло 33% (у G7) к 28% (БРИКС).
В денежном выражении соотношение иное: ВВП G7 составляет $46 трлн, БРИКС $28 трлн. Но смена полюсов идет: сейчас более 40% населения планеты (а значит потребителей) проживает в пяти государствах БРИКС, а в G7 менее 10%.
Связующим звеном, скрепляющим БРИКС вместе, является стремление, направленное на «предотвращение». Объединение не желает видеть «однополярный» мир с США в качестве единственной сверхдержавы, а хочет построить многополярный порядок без доминирования Запада.
Что значит для ФРГ укрепление БРИКС? Экономический подъем объединения несет для Берлина потенциальные угрозы, считает журналист Tagesspiegel. Германия до сих пор относилась к странам объединения со смесью высокомерия, невежества и чванства. Она игнорировала их экономическое значение, считая их просто развивающимися рынками. Вместо того, чтобы относиться к Бразилии и другим странам как к партнерам на равных, Германия и ЕС желали навязать свои собственные идеи о том, как бороться за сохранение тропических лесов и навязывали климатическую политику. Пока Евросоюз (во главе с Германией) столь же экономически силен, как США и Китай. Но, очевидно, что рядом с этими гигантами третий лишний.
Было бы лучше, указывает обозреватель, если бы Германия серьезно относилась к БРИКС, укрепляя в то же время свои союзы с демократиями в Северной Америке и Азии. «Когда мы имеем дело с Бразилией, Индией, Южной Африкой и самим Глобальным Югом, мы должны выглядеть более заслуживающими доверия и открыто решать проблему дефицита доверия к Китаю и России», заключил фон Маршалл.