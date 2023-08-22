Мишустин заявил о необходимости роста некоторых отраслей экономики

"Необходимо добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, которые требуют использования и обслуживания сложного оборудования, освоения новых технологий, ну и высококлассного сырья, материалов, комплексной научной и инженерной поддержки. Это станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, двигателестроение, также радиоэлектроника, авиа- и судостроение, автопром, производство лекарственных препаратов, медицинских изделий", - сказал Мишустин.