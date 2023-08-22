Силуанов заявил о начале подготовки обмена замороженными активами

Кабмин и Центробанк России подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов , передает ТАСС.

Он отметил, что у более 3,5 миллионов россиян на сегодняшний день заблокированы активы. Их общая сумма составляет полтора триллиона рублей.