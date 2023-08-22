Силуанов заявил о начале подготовки обмена замороженными активами

Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов
Кабмин и Центробанк России подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
Он отметил, что у более 3,5 миллионов россиян на сегодняшний день заблокированы активы. Их общая сумма составляет полтора триллиона рублей.
«И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С"», — добавил Силуанов.
По его словам, на первом этапе разблокировке подвергнутся порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам.
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