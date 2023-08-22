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Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

Кабмин и Центробанк России подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов заявил о начале подготовки обмена замороженными активами
© РИА Новости

Он отметил, что у более 3,5 миллионов россиян на сегодняшний день заблокированы активы. Их общая сумма составляет полтора триллиона рублей.

«И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С"», — добавил Силуанов.

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По его словам, на первом этапе разблокировке подвергнутся порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам.

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