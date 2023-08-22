Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ

"Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС", - сказал глава государства, выступая на Деловом форуме БРИКС.