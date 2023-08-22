В БРИКС оценили планы по созданию единой валюты

В БРИКС сообщили, что создание единой валюты не должно заменить национальные
Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные. Об этом во время саммита объединения заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.
«Я защищаю введение единицы расчета в торговле между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты», — сказал он.
22 августа министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что страны, входящие в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару. Он отмечал, что торговые отношения развиваются с приоритетом расчетов в национальных валютах.
До этого глава отдела валютной политики Trace Finance Эвандро Касиану говорил, что банк БРИКС может выпустить единую цифровую валюту объединения. По его мнению, процесс может быть реализован поэтапно и занять несколько лет.
3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время.