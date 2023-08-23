Названы проблемы возобновления зерновой сделки

Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, но есть проблемы, связанные с банковскими процессами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. По его словам, пока это неразрешенный момент, хотя обсуждения продолжаются.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут», — рассказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке при выполнении обязательств перед Россией. Глава государства пояснил, что в частности предусматривался вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, но это так и не было выполнено.