В Минпромторге рассказали, когда снизятся цены на мясо

Снижение цен на мясо ожидается в сентябре с завершением "шашлычного сезона". Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.

"Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо - в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", - сказал он.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что небольшой рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, а с учетом роста производства в конце августа ожидается их снижение. Предпосылок для дальнейшего роста цен на мясо или его дефицита нет. По словам министра, ситуация на российском продовольственном рынке спокойная, объемы производства растут. Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России по итогам 2022 года превысила показатель в 100%.