Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года увеличились до рекордных с августа 2022 года значений. Объем экспорта достиг более 2 млрд кубометров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Отмечается, что в прошлом месяце государства Евросоюза получили на 16% больше трубопроводного газа в сравнении с июнем.

Суммарный объем европейского импорта газа вырос до 13,5 млрд кубометров. Среди стран, которые также стали больше экспортировать газа в страны ЕС — Норвегия и Алжир. Однако к июлю прошлого года общие поставки сократились на 13%.

Ранее сообщалось об увеличении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в январе-июле на 62,7%.