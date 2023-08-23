Минсельхоз отреагировал на сообщения о подорожании детского питания

В Минсельхозе отреагировали на возможное повышение цен компанией Nestlé
В вопросе повышения швейцарским концерном Nestlé цен на детское питание нельзя исключать риска недружественных действий, так как акционерами компании являются представители недружественной страны. Об этом со ссылкой на пресс-службе Минсельхоза России пишет РИА Новости.
Ранее гендиректор Nestlé Марк Шнайдер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский призывал его к полной остановке работы в России, но компания не стала этого делать, так как поддерживает фундаментальное право на питание. При этом, по данным газеты «Коммерсант», Nestlé с сентября из-за девальвации рубля намерена на 9% повысить отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.
В Минсельхозе обратили внимание на то, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны.
«Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Однако в министерстве не исключили и «риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны» и пообещали «дополнительно уточнить» позицию Nestlé по поводу предстоящего повышения цен.
В Минсельхозе также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут, в частности за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн.