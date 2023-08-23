Белый дом признал зависимость США от российского ядерного топлива

США и другие страны мира несут издержки из-за сильной зависимости от российского ядерного топлива. Как передает агентство Bloomberg, в Белом доме разрабатывают план по выходу из ситуации, среди обсуждаемых мер - увеличение производства обогащенного урана.

"Мы [США] несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, - приводит агентство слова советника Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди. - И не только мы, весь мир".

По словам директора американского подразделения компании Urenco Карен Фили, для решения этой проблемы сейчас обсуждается возможность увеличения производства обогащенного урана на заводе в штате Нью-Мексико. В настоящее время это предприятие обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и планирует увеличить свое производство на 15% к 2027 году. Ожидается, что таким образом, с учетом увеличения мощности завода Urenco в Европе, США смогут выйти из зависимости от "Росатома" в секторе американской атомной энергетики. Однако Фили не привела подробной информации о сумме необходимых финансовых вливаний для осуществления этих планов, подчеркнуло агентство.